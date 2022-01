Iles Tonga : L’onde de choc de l’éruption du Hunga Tonga a touché la Suisse

L’éruption du volcan qui a provoqué un tsunami dans le Pacifique Sud samedi soir a été ressentie par les appareils de mesures jusqu’en Suisse.

Celle-ci a donc touché la Suisse à deux reprises, une première le samedi soir vers 20 h, et une seconde vers une heure du matin dimanche. La première onde a parcouru du nord au sud quelque 17’000 km, soit la distance la plus courte entre notre pays et le lieu de l’éruption. La seconde s’est déplacée elle du sud au nord et a donc mis un peu plus de temps pour nous parvenir.