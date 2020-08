il y a 15min

Ambassadrice de Suisse blessée

«L’onde de choc m’a projetée à travers la pièce»

L'ambassadrice de Suisse à Beyrouth a repris le travail mercredi. Elle a été légèrement blessée lors des explosions qui ont fait plus de 100 morts et plus de 4000 blessés la veille.

Monika Schmutz Kirgöz Facebook

La capitale libanaise Beyrouth a été secouée par une violente explosion, mardi soir. L’ambassadrice suisse et un employé ont été légèrement blessés. Monika Schmutz Kirgöz s’est confiée sur le site du DFAE. Elle explique aller «bien compte tenu des circonstances». Le reste du personnel de l'ambassade n'a pas été blessé. Mais certains sont choqués par les événements.

«Beaucoup de chance dans notre malheur» Monika Schmutz Kirgöz

«Les scènes auxquelles nous assistons, dans les hôpitaux et dans la rue, sont indescriptibles et le travail réalisé par le personnel soignant est impressionnant, a expliqué la diplomate. Il m’inspire le plus profond respect. Un grand mouvement de solidarité s’est immédiatement développé; j’ai moi-même pu le vivre et l’observer hier. Je vous laisse imaginer le tableau: accompagnée de plusieurs collègues, je me suis rendue à pied jusqu’à l’hôpital le plus proche. Toute la rue était jonchée de débris, avec du sang partout. Ma gratitude est d’autant plus grande que tous les membres de mon équipe et leurs familles sont sains et saufs et que nous avons finalement eu beaucoup de chance dans notre malheur. »

Au moment de l'explosion, elle se trouvait au bureau de l'ambassade. «La situation restera probablement ancrée dans la mémoire de tous ceux qui l’ont vécue, moi y compris. Au moment de l’explosion, j’étais dans mon bureau à l’ambassade. L’onde de choc m’a atteinte de plein fouet et j’ai été littéralement projetée à travers la pièce.»

Les dégâts à l’ambassade de Suisse. DFAE

Remis de ses émotions, l’ambassadrice détaille la confusion qui règne dans la capitale libanaise: «Il y règne toujours une grande confusion. Le bilan actuel des blessés (environ 4000) et des morts (plus de cent) ne cesse de s’alourdir; tous les bâtiments situés à proximité du port sont endommagés. Notre représentation et notre résidence sont situées dans l’est de Beyrouth, à seulement 600 mètres à vol d’oiseau du lieu de l’explosion. C’est ici que les dégâts sont les plus importants.»