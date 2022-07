Guerre en Ukraine: Les secours s'affairent pour retrouver des survivants

Guerre en Ukraine : «L’onde de l’explosion m’a propulsée, en sang, dans les toilettes»

Les secouristes ukrainiens poursuivaient lundi la recherche des survivants dans les décombres d’un immeuble d’habitation éventré par une frappe russe. Il y aurait au moins 15 morts.

«Pendant les opérations de secours, 15 corps ont été découverts sur place et cinq personnes ont pu être extraites des décombres», ont indiqué sur Facebook les services de secours locaux. Ils précisent avoir établi un contact avec trois personnes coincées sous les ruines. «Au moins 30 personnes sont sous les gravats», a pour sa part dit sur Telegram le gouverneur du Donetsk, Pavlo Kyrylenko. L’immeuble de quatre étages a été touché par un missile russe Ouragan, a-t-il précisé.

Le Donbass en ligne de mire

«J’étais dans la chambre à coucher, je suis sortie et tout a commencé à trembler, à s’effondrer. Ce qui m’a sauvée, c’est l’onde de l’explosion qui m’a propulsée, en sang, dans les toilettes», a témoigné une habitante. Selon Kyrylenko, au moins 591 civils ont été tués et 1548 autres blessés à ce jour dans la région de Donetsk depuis le début de l’invasion russe le 24 février.

Dans son discours de dimanche soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné «tous ceux qui ordonnent de telles frappes, tous ceux qui les exécutent en visant nos villes ordinaires, nos zones résidentielles, tuent de manière absolument délibérée», et a promis de les traduire en justice. L’armée russe, qui a annoncé début juillet avoir pris le contrôle de la région de Lougansk, vise maintenant celle de Donetsk pour occuper l’ensemble du bassin minier du Donbass.

Incendies dans les champs

«L’armée ukrainienne tient bon, repoussant les attaques dans diverses directions», a déclaré le président Zelensky. «Mais, bien sûr, il reste encore beaucoup à faire pour que les pertes russes provoquent réellement une telle pause». Les forces ukrainiennes ont frappé une base russe dans la région méridionale occupée de Kherson, a par ailleurs indiqué l’état-major ukrainien, sans donner plus de détails.

De son côté, le ministère russe de la Défense a accusé samedi dans un communiqué les Ukrainiens d’installer des hommes et des armements dans des écoles et bâtiments civils dans plusieurs localités du territoire de Donetsk et de Kharkiv.