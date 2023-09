Appel du British Museum pour retrouver «2000» objets volés

Les pièces volées sont de petits objets non exposés et qui étaient conservés dans les réserves du musée. La «grande majorité» faisait partie du département de la Grèce et de Rome, indique le British Museum. Ce sont essentiellement des bijoux, des pierres semi-précieuses et de la verrerie, mais, sur les conseils d’experts, le musée ne les identifie et ne les décrit pas précisément.