Covid-19 : Londres autorise le vaccin franco-autrichien Valneva

Le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire franco-autrichien Valneva a été approuvé au Royaume-Uni, a annoncé jeudi, le régulateur britannique, le MHRA.

Valneva est le sixième vaccin contre le coronavirus à être autorisé au Royaume-Uni, s’ajoutant à ceux d’AstraZeneca, Pfizer, Moderna, l’unidose Janssen (Johnson & Johnson), et Novavax. «La Commission indépendante des médicaments à usage humain et son groupe de travail d’experts sur le Covid-19 ont soigneusement examiné les preuves disponibles et (...) le rapport bénéfice/risque est positif», a déclaré le professeur Munir Pirmohamed, président de cette commission, cité dans ce communiqué.

Le vaccin Valneva pourra être utilisé chez les personnes âgées de 18 à 50 ans, les première et deuxième doses devant être prises à au moins 28 jours d’intervalle. Ce vaccin peut être stocké à la température de réfrigérateurs classiques, ce qui facilite son utilisation. Le Royaume-Uni a été durement affecté par la pandémie de coronavirus qui y a fait plus de 171’000 morts. Plus de 92% de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, 86,2% une deuxième dose et 67,8% une dose de rappel.