Londres: Conducteur du métro puni après un chant propalestinien

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on entend une personne parler dans le micro servant habituellement au conducteur du métro pour communiquer avec les personnes dans la rame, et dire «Free», tandis que les passagers répondent «Palestine».

Un conducteur du métro de Londres a été suspendu, lundi, après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux où on l’entend apparemment diriger au micro un chant de soutien aux Palestiniens avec des passagers, a annoncé l’opérateur des transports londonien, Transport for London (TfL).

