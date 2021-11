Conflit – Londres conseille à ses ressortissants de quitter «immédiatement» l’Ethiopie

Addis Abeba expulse quatre diplomates irlandais

L’Éthiopie a demandé à quatre des six diplomates irlandais travaillant à Addis Abeba de quitter le pays dans la semaine, a indiqué, mercredi, le ministère irlandais des Affaires étrangères. L’ambassadeur et un autre diplomate ont été autorisés à rester. Le chef de la diplomatie , Simon Coveney , a dit regretter «profondément» cette décision, justifiée, selon Dublin, par ses «prises de positions» sur le conflit opposant depuis plus d’un an forces gouvernementales et rebelles au Tigré. Le 5 novembre, l’Irlande s’était jointe à l’appel du Conseil de sécurité des Nations unies, où elle siège comme membre non permanent, à un cessez-le-feu face à l’escalade du conflit et à un dialogue entre les parties. Sa position est aussi en adéquation avec celle de l’Union européenne.