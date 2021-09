Crise des sous-marins : Londres défend son alliance avec Washington et Canberra

L’accord de défense conclu avec Washington et Canberra est, selon la ministre britannique des Affaires étrangères est une preuve de l’«engagement pour la sécurité et la stabilité de la région indo-pacifique»

La nouvelle ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a défendu l’approche de Londres dans l’accord de défense conclu avec Washington et Canberra, qui a provoqué la colère de Paris après l’annulation par l’Australie d’un méga contrat de sous-marins.

Cet accord montre la préparation du Royaume-Uni à «faire preuve de fermeté dans la défense de nos intérêts» et «notre engagement pour la sécurité et la stabilité de la région indo-pacifique», a écrit la cheffe de la diplomatie britannique dans une tribune publiée dans le Telegraph dimanche. Les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni ont annoncé mercredi un partenariat stratégique pour contrer la Chine, AUKUS, incluant la fourniture de sous-marins américains à Canberra.