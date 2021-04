Coronavirus : Londres dévoile ses règles pour les voyages internationaux

Le Royaume-Uni attend lundi les informations du Premier ministre Boris Johnson sur les nouvelles règles pour partir à l’étranger ainsi que sur le futur passeport vaccinal controversé.

Le dirigeant conservateur entend maintenir une approche prudente, de peur de compromettre le succès d’une campagne de vaccination anti-Covid massive sur laquelle le pays le plus endeuillé d’Europe, avec près de 127’000 morts, fonde tous ses espoirs. «Nous avons fait d’énormes progrès au cours des derniers mois avec notre programme de vaccination et tout le monde dans le pays a consenti d’énormes sacrifices pour que nous puissions atteindre cette étape de notre convalescence du Covid-19», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Nous faisons tout notre possible pour permettre la réouverture de notre pays (...) de la manière la plus sûre possible», a-t-il ajouté.