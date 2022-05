Irlande du Nord : Londres en appelle à l’UE pour sortir de l’impasse

Les unionistes nord-irlandais refusent de participer à un nouveau gouvernement à Belfast si le protocole sur les contrôles douaniers conclu dans le cadre du Brexit n’est pas modifié. Le ministre britannique chargé de l’Irlande du Nord a répété qu’il revenait à l’Union européenne d’assouplir sa position pour résoudre le différend.

Le gouvernement britannique a provoqué la colère de Bruxelles et Washington en menaçant d’agir unilatéralement pour modifier le protocole nord-irlandais, conclu dans le cadre du Brexit et prévoyant des contrôles douaniers spécifiques pour la province britannique.

Interrogé par le journal «Sunday Telegraph», le ministre chargé de l’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a dit redouter que l’absence d’un exécutif en Irlande du Nord ne se prolonge si Bruxelles ne cède pas du terrain. «J’ai moi-même fait valoir ce point auprès de l’UE avant les élections. À mon avis, il était beaucoup plus facile d’obtenir un accord avant les élections qu’après», a-t-il dit au journal. «L’idée que ça allait être plus facile après les élections était folle de la part de l’UE», a-t-il ajouté.

Le protocole a été signé pour protéger le marché unique européen après le Brexit sans provoquer le retour d’une frontière dure entre l’Irlande du Nord britannique et la République d’Irlande européenne, et ainsi préserver la paix conclue en 1998 avec l’accord du Vendredi saint, après trois décennies de troubles sanglants entre unionistes et républicains.