Bien-être animal : Le foie gras se retrouve dans le viseur de Londres

Le Royaume-Uni travaille sur un projet de loi qui vise à améliorer le bien-être des animaux, et envisage notamment de «limiter le commerce» de foie gras.

Le gouvernement britannique a dit mardi envisager de «limiter le commerce» de foie gras, produit issu du gavage d’oies et canards dont la France est le premier producteur et exportateur au monde. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, prévoit ainsi une loi sur le bien-être animal qui, selon un document explicatif, envisage «des mesures supplémentaires pour limiter le commerce et la vente de foie gras» dans ce pays qui chérit les animaux domestiques.