Négociations post-Brexit : Londres et Bruxelles poursuivent leur partie de ping-pong

Le négociateur britannique et son homologue européen ont décidé de poursuivre les pourparlers post-Brexit qui butent sur trois points dont fait partie la concurrence.

A défaut d'accord de libre-échange, le Premier ministre Boris Johnson assure qu'il se satisferait d'un "no deal" au 1er janvier.

L’Union Européenne et le Royaume-Uni et Bruxelles ont poursuivi mardi leur partie de ping pong. Ils se sont appelés mutuellement à faire un pas l’un vers l’autre pour débloquer les négociations commerciales post-Brexit, plus enlisées que jamais.