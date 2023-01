Diplomatie : Londres évoque des représailles après l’exécution d’un Irano-Britannique

Après l’exécution samedi d’Alireza Akbari, 61 ans, ancien responsable au ministère de la Défense iranien et ressortissant irano-britannique, le Royaume-Uni a répliqué en sanctionnant le procureur général d’Iran Mohammad Jafar Montazeri. Londres a également convoqué le chargé d’affaires iranien dans le pays et rappelé «temporairement» son ambassadeur à Téhéran.

«L’exécution de Mohammad Jafar Akbari intervient après des décennies de répression par un régime sans pitié», a affirmé James Cleverly, assurant le soutien du Royaume-Uni au peuple iranien qui «exige droits et libertés». «Nous assistons aux actions vengeresses d’un régime affaibli et isolé, obsédé par l’anéantissement de son propre peuple, affaibli par sa crainte de perdre le pouvoir et ruinant sa réputation dans le monde», a-t-il ajouté. «Notre message à ce régime est clair: le monde vous regarde et vous devrez rendre des comptes, en particulier au courageux peuple iranien», a lancé Cleverly.