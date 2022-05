«Déserts de cash» : Londres hausse le ton face aux fermetures d’agences bancaires

Plusieurs banques britanniques, comme Barclays, HSBC ou Lloyds multiplient, depuis quelques années, les fermetures d’agences à travers le pays.

La moitié des 10’000 agences du pays auront disparu entre 2015 et fin 2022, selon l’association de consommateurs Which?.

Une nouvelle réglementation donnera à l’autorité de régulation des marchés (la FCA) «de nouveaux pouvoirs» sur les plus grandes banques du pays «pour garantir que les facilités de retrait et de dépôt en espèces sont disponibles» à travers le Royaume-Uni, selon un communiqué diffusé mercredi soir.

Décision «inexcusable»

Les nouvelles mesures seront intégrées à un projet de loi sur les services et les marchés financiers, précise le gouvernement, qui définira dans un second temps «la distance raisonnable» qu’un usager peut être contraint de parcourir pour déposer et retirer son argent.