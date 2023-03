Environnement : Londres investit 20 milliards de livres dans la capture de carbone

Londres a annoncé vendredi un investissement de 20 milliards de livres sur 20 ans dans la capture de carbone et détaillé ses plans pour accélérer le développement du nucléaire, dans le cadre de son objectif de neutralité carbone en 2050.

Le chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt, qui doit présenter son budget mercredi au Parlement, annoncera à cette occasion «un investissement sans précédent dans le captage du carbone et les énergies à faible émission», a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué. Le gouvernement espère faire avancer des projets visant à stocker 20 à 30 millions de tonnes de CO2 par an d’ici 2030, soit l’équivalent des émissions de 10 à 15 millions de voitures, et contribuer à créer «jusqu’à 50’000 emplois hautement qualifiés».