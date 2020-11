Taxis abandonnés dans les champs : Londres: «Je ne sais pas si nous allons nous en sortir»

Avec la pandémie, trouver une course est devenu tellement compliqué pour les «cabs», mythiques taxis noirs londoniens, que nombre d’entre eux sont désormais parqués dans des champs en périphérie de la ville.

Entre vols et désespoir

6’000 taxis en moins

Actuellement, seuls 20% des taxis roulent, affirme-t-il, se basant sur les voitures de son association — qui en compte 11’000, soit plus de la moitié des 20’000 de la ville — et les chiffres officiels fournis par l’aéroport londonien de Heathrow.

Ceux qui ont fait le choix de continuer à prendre des clients pourraient gagner 20% de leur salaire annuel, qui se situe entre 15’000 et 80’000 livres par an. Pour Steve McNamara, le nouveau coronavirus est «sans aucun doute le principal facteur» responsable de la baisse du nombre de taxis, et non les applications comme Uber.