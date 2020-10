Relations bilatérales : Londres juge que les négociations post-Brexit sont terminées

Le Royaume-Uni a affirmé vendredi qu’il ne reviendrait pas à la table des négociations, tant que l’UE campe sur ses positions. On se dirige vers un «no deal».

Mais le Royaume-Uni lui a opposé vendredi une fin de non-recevoir et menace de quitter le navire avec un «no-deal», qui marquerait l’introduction de quotas et droits de douanes entre le bloc des 27 et le Royaume-Uni, et bloqueraient l’accès aux eaux britanniques aux pêcheurs européens.