Londres: Le directeur du British Museum se retire après une série de vols

Le directeur du British Museum a démissionné vendredi à la suite d’une série de vols dans les collections , un scandale particulièrement embarrassant pour l’une des institutions culturelles les plus prestigieuses du monde.

«Il est évident que le British Museum n’a pas réagi comme il aurait dû aux avertissements de 2021 et au problème désormais totalement visible», a déclaré Hartwig Fischer, cité dans un communiqué. «La responsabilité de cet échec incombe en dernier ressort au directeur». «La situation dans laquelle se trouve le musée est extrêmement grave. Je crois sincèrement qu’il surmontera cet épisode et qu’il en sortira plus fort mais j’en suis malheureusement arrivé à la conclusion que ma présence constitue une source de confusion», a-t-il ajouté.