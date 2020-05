Londres-Lille en montagnes russes

20.04.2020 à 13:51

Mathieu Aeschmann

C'est quoi un meilleur souvenir? La plus belle rencontre, le moment où le cœur a battu le plus fort, l'article le plus réussi, le match le plus prestigieux? Même en passant quinze ans de métier au tamis, je n'en ai aucune idée. Comment comparer une finale de Coupe du monde au Maracanã et un tête-à-tête avec Johan Cruyff, le drizzle qui floute l'écran du portable un soir de Coupe d'Europe au premier rang de White Hart Lane ou la clameur de la Rod Laver Arena qui porte Roger Federer vers son 20e titre du Grand Chelem? C'est impossible. Alors je choisis de vous parler d'un entre-deux, ces heures, ces minutes qui précèdent. Quand tout est encore possible, suspendu et incertain. Nous sommes le dimanche 16 novembre 2014; Il est presque 2h du matin et je suis assis à l'arrière d'une voiture qui traverse Londres. Mon meilleur souvenir est une attente. Une attente de cinq jours.

Deux heures plus tôt, Roger Federer et Stan Wawrinka ont inventé un chef-d'œuvre: 2h48 d'un tennis ahurissant conclut au tie-break du troisième set. Perdant magnifique, le second a pris tout son temps pour venir mettre des mots sur cette finale du Masters qui lui a filé entre les doigts. Et dans cette voiture, je revois ses yeux rougis, repense à l'intensité des échanges, au malaise créé par cette discussion en fin de match dont le sens m'échappe encore. Et si ces deux-là s'étaient autodétruits de la plus chevaleresque des façons? À cinq jours d'une finale de Coupe Davis attendue depuis 22 ans, tout est suspendu. Le temps, les certitudes, les prédictions.

Commencent alors cinq jours hors du temps. Il y aura d'abord le choc du dimanche: forfait de Roger Federer. Puis celui du lundi matin: révélation du «Mirkagate» par le Telegraph; lequel a joué sur les fréquences des micros d'ambiance pour épingler Madame Federer. On a beau apercevoir Severin Lüthi et Stan Wawrinka ensemble sur le quai de la gare de St. Pancrass, il est impossible de savoir dans quel état l'équipe de Suisse débarque en France. L'attente gonfle alors les spéculations. Sur les allers-retours de «RF», l'état de son dos, l'ambiance des troupes. Dans les bistrots du Vieux-Lille, chacun échafaude sa théorie. Nos confrères de RMC organisent même une filature depuis l'hôtel des Suisses, persuadés que Federer part s'entraîner en cachette. L'ambiance devient étrange, on se croirait dans un roman de Simenon.

Elle devient carrément lunaire mercredi à 18h quand «l'homme invisible» fend la pénombre du stade Pierre-Mauroy. Engoncé dans une tenue qui fait office de corset, Roger Federer frappe quelques balles en timing et au ralenti. Une apparition d'outre-tombe qu'il convient de raconter en temps réel pour calmer des rédactions devenues hystériques. Même rouillé, «le Maître» est de retour. Le lendemain, le tirage au sort validera sa présence et le sport reprendra ses droits avec ce mélange d'imprévisible (RF, battu, gère ses efforts, les Français s'entre-déchirent) et de logique (Wawrinka au niveau de sa formidable saison, la meilleure équipe s'impose).