Irlande du Nord : Londres menace d’agir unilatéralement, inacceptable pour Bruxelles

Le gouvernement britannique veut renégocier en profondeur le protocole signé au moment de sa sortie de l’UE, tandis que Bruxelles se dit seulement prêt à des aménagements.

«Aucune décision n’a été prise»

Exprimant sa «vive préoccupation» et défendant des «solutions communes», Maros Sefcovic a de son côté prévenu qu’une «action unilatérale» de Londres, qui consisterait «effectivement à ne pas appliquer un accord international», n’était «pas acceptable» pour l’UE. «Cela saperait la confiance entre l’UE et le Royaume-Uni» ainsi que la paix dans la province, actée en 1998 par l’accord du Vendredi saint, après trois décennies de troubles sanglants entre unionistes et républicains. «Travailler côte à côte de manière constructive est de la plus grande importance», a-t-il ajouté.