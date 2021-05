Contenus illicites : Londres menace les réseaux sociaux d’amendes et de blocages

Le gouvernement britannique a présenté mercredi un projet de loi exigeant des réseaux sociaux qu’ils suppriment les contenus illégaux et protègent les mineurs.

Les réseaux sociaux et autres plateformes «doivent supprimer et limiter la propagation de contenus illégaux et préjudiciables tels que les abus sexuels sur des enfants, les contenus terroristes et les contenus suicidaires», a expliqué mercredi le gouvernement britannique. Il a présenté un projet de loi sur la «Sécurité en ligne» qui exige des actions concrètes de ces sociétés, sous peine de subir de lourdes amendes et de voir l’accès à leurs sites bloqués. Ces dispositions visent à «protéger les enfants en ligne et lutter contre certains des pires abus sur les réseaux sociaux, y compris la haine raciste», a indiqué Londres.