Écosse : Londres ne veut pas entendre parler d’un référendum d’indépendance avant 2024

Occupé par le Covid-19, le gouvernement britannique estime qu’il est prématuré de parler d’un référendum sur l’indépendance de l’Écosse avant les législatives de 2024.

Il a jugé «insensé» de parler de référendum au moment où le pays tente de se relever des conséquences de la pandémie de coronavirus. «Il me semble au mieux imprudent, au pire de la folie» de discuter de l’indépendance de l’Écosse «alors que les gens s’attendent à ce que nous travaillions ensemble pour relever ces défis», a-t-il dit.

Nicola Sturgeon courroucée

Cela n’a pas manqué d’agacer la première ministre écossaise et cheffe du Parti nationaliste écossais (SNP), Nicola Sturgeon, qui dirige le gouvernement local écossais et réclame à Boris Johnson d’autoriser ce référendum. Interviewée par l’agence de presse PA, elle a qualifié les propos de Michael Gove de «forme de condescendance narquoise et arrogante», soulignant qu’à chaque fois qu’un membre du gouvernement britannique s’exprime ainsi, «il ne fait que renforcer le soutien à l’indépendance».