Des ONG manifestent contre la pollution des navires marchands

La très grande majorité des 100’000 navires de fret, qui transportent 90% des marchandises dans le monde, sont propulsés par du fioul lourd et le secteur est responsable d’environ 2% des émissions de CO2 mondiales. L’OMI a donné en 2018 aux transporteurs l’objectif de réduire leurs émissions de CO2 de 50% en 2050 par rapport à 2008. L’Union européenne doit proposer l’objectif de zéro émission nette en 2050 avec deux objectifs intermédiaires: réduction de 29% en 2030 et 83% en 2040.

Certains pays comme l’Argentine ou l’Arabie saoudite freinent toujours mais d’autres comme les Émirats arabes unis se sont ralliés à l’idée de neutralité carbone en 2050. Des pays comme les États-Unis, le Canada, les îles Marshall ou Salomon, veulent aller plus loin: -96% d’ici 2040. Les ONG écologistes, y compris les manifestants de lundi, de leur côté demandent -50% d’ici 2030 et la neutralité carbone d’ici 2040.

ONG inquiètes

Alors que la marine marchande, qui n’était pas concernée par l’accord de Paris, est fustigée par les ONG pour son retard, ces dernières se montrent inquiètes. Au lieu de baisser, «les émissions polluantes du secteur sont parties pour augmenter de manière exponentielle», s’alarme l’association Seas at Risk lundi dans un communiqué. «Les navires marchands continuent à infliger des dégâts sérieux à notre planète, en polluant toujours plus l’air et les océans, sans compter les marées noires pétrolières ou chimiques, la pollution plastique, les collisions mortelles pour la faune marine», etc, dénonce John Maggs, directeur des politiques sur le fret chez Seas At Risk.