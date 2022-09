Royaume-Uni : Londres ouvre les vannes budgétaires pour contrer l’inflation

Londres a dévoilé, vendredi, un cocktail de mesures pour relancer une croissance au tapis et tenter d’atténuer l’inflation, avec des effets secondaires potentiels sévères pour les finances publiques. Face à une inflation à quasi 10%, une économie peut-être déjà en récession, une confiance aux tréfonds et une livre déprimée, le nouveau chancelier de l’Échiquier Kwasi Kwarteng espère administrer une potion revivifiante aux ménages et aux entreprises.

Factures énergétiques gelées

Mesure phare du «minibudget», les factures d’énergie sont gelées pour deux ans, à 2500 livres pour un ménage moyen, une ristourne d’au moins 1000 livres financée par le gouvernement. Les entreprises ne sont pas en reste et voient leurs factures prises en charge pour moitié environ pour six mois.

Les prix du gaz et de l’électricité ont flambé depuis le début de la guerre en Ukraine, à cause des limitations sur l’approvisionnement en hydrocarbures venus de Russie, et le Royaume-Uni est particulièrement dépendant du gaz. Ce soutien massif aux factures énergétiques devrait coûter 60 milliards de livres pour les six premiers mois, a chiffré Kwasi Kwarteng.