Royaume-Uni: Londres présente des mesures budgétaires, Truss joue son poste

Rassurer les investisseurs

Afin également de rassurer les investisseurs sur une coordination des politiques monétaire et budgétaire du Royaume-Uni, qui affichaient des directions opposées, «le Chancelier a rencontré le gouverneur de la Banque d’Angleterre» et le dirigeant du bureau de gestion de la dette, dimanche soir, pour «les tenir au courant de ces plans», selon le communiqué.

D’une ampleur colossale et non financée, avec un soutien massif aux factures énergétiques et de larges baisses d’impôts favorisant surtout les plus aisés, ces mesures avaient fait chuter la livre, flamber le coût de la dette de l’État et par ricochet les taux d’emprunt pour les ménages et les entreprises.