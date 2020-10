Négociations post-Brexit : Londres prêt à négocier pour éviter le «no deal»

Les autorités britanniques estiment avoir reçu des assurances suffisantes pour donner une nouvelle chance aux discussions post-Brexit, plongées dans une léthargie depuis près d’une semaine.

Un sprint s’ouvre désormais pour combler le fossé qui sépare l’UE et le Royaume-Uni sur des questions essentielles comme la pêche ou l’alignement des normes.

Après près d’une semaine passée à se renvoyer la balle, Londres et Bruxelles ont acté la reprise du dialogue lors d’un appel entre leurs négociateurs David Frost et Michel Barnier, le troisième cette semaine.

«Différences significatives»

«Clairement, des différences significatives demeurent entre nos positions sur les sujets les plus difficiles, mais nous sommes prêts avec l’UE, de voir si c’est possible de les rapprocher lors de discussions intensives», a indiqué un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson dans un communiqué. «Il est tout à fait possible que les négociations échouent», a-t-il averti.