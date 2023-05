Immigration: Londres promet 45’000 visas saisonniers pour l’agriculture

Le secteur agricole britannique souffre de l’envolée des coûts et des conséquences du Brexit, qui a notamment compliqué l’embauche de travailleurs européens, massivement employés dans les champs.

Après une chute durant la pandémie, l’immigration est repartie nettement à la hausse et devrait atteindre un record cette année, selon les médias britanniques, alors que les chiffres officiels doivent être publiés prochainement. Lundi, la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, qui s’exprimait lors d’une conférence organisée par le laboratoire d’idées National Conservatism, a assuré qu’«il n’y a aucune bonne raison pour laquelle le Royaume-Uni ne peut pas former ses propres conducteurs de poids lourds et ses ramasseurs de fruits pour faire baisser l’immigration».