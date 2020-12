Covid-19 : Londres referme ses pubs, l’Allemagne ses magasins et le Danemark ses écoles

De nouvelles batteries de restrictions s’abattent mercredi sur plusieurs pays européens pour juguler un niveau de contaminations au Covid-19 jugé préoccupant à l’approche des fêtes de Noël.

Au Royaume-Uni, les pubs, restaurants et hôtels de Londres ont été contraints mercredi de fermer pour la troisième fois depuis le début de la pandémie. (Photo Tolga Akmen / AFP)

Les 27 pays de l’UE devraient pouvoir commencer à vacciner le même jour et avant la fin de l’année contre le Covid-19, selon la présidente de la Commission européenne, tandis que de nouvelles restrictions sont instaurées dans plusieurs pays du Vieux continent.

À l’approche des fêtes de Noël et du Nouvel an, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé mercredi le port du masque lors des réunions familiales, mettant en garde contre un «risque élevé» de reprise de l’épidémie début 2021 en Europe.

«Enfin, d’ici une semaine, le premier vaccin sera autorisé, les vaccinations pourront commencer immédiatement (…) C’est une tâche immense», a dit Ursula von der Leyen devant le Parlement européen à Bruxelles, alors que les vaccinations ont déjà commencé en Russie, au Royaume-Uni et aux États-Unis et démarrent mercredi au Brésil.

En France, la campagne de vaccination débutera donc «dès la dernière semaine de décembre», «si les conditions sont réunies», c’est-à-dire après l’avis des autorités sanitaires européennes, et françaises «dans la foulée», selon le Premier ministre Jean Castex. Mais les populations non prioritaires attendront «la fin du printemps».

Sous la pression de Berlin, l’Agence européenne des médicaments a annoncé mardi qu’elle se pencherait le 21 décembre – une semaine plus tôt que prévu – sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech.

L’Allemagne est confrontée à une deuxième vague épidémique beaucoup moins maîtrisée qu’au printemps et a enregistré mercredi un record de décès: 952 en 24 heures, pour 27'728 nouvelles infections.

La Suisse a annoncé que son ancien président Flavio Cotti, qui a également été ministre des Affaires étrangères et de l’Intérieur, était décédé mercredi du Covid-19 à l’âge de 81 ans.

«Bon départ»

Au Royaume-Uni, les pubs, restaurants et hôtels de Londres ont été contraints mercredi de fermer pour la troisième fois depuis le début de la pandémie.

Au Danemark, tous les commerces seront fermés pendant les fêtes. «Du vendredi 25 décembre au 3 janvier, le Danemark sera vraiment fermé», à l’exception des magasins d’alimentation et des pharmacies, a annoncé mercredi la Première ministre Mette Frederiksen.

Les mesures de semi-confinement en vigueur dans les deux tiers des communes (fermeture des collèges et lycées, bars, restaurants, centres sportifs et lieux culturels), dont les plus grandes agglomérations, ont été également étendues à l’ensemble du pays.