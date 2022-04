Royaume-Uni : Londres renverra les demandeurs d’asile au Rwanda

Le gouvernement a signé un accord controversé en espérant dissuader les traversées illégales de la Manche qui ont atteint des records.

Record de traversées illégales

Désireux de regagner en popularité et séduire leurs électeurs, Boris Johnson et son gouvernement cherchent depuis des mois à conclure des accords avec des pays tiers où envoyer les migrants en attendant de traiter leur dossier. Evoqué, le Ghana a fermement nié en janvier être en discussion avec le Royaume-Uni sur le sujet.

«Le Rwanda se réjouit de ce partenariat avec le Royaume-Uni pour accueillir des demandeurs d’asile et des migrants, et leur offrir des voies légales pour vivre» dans ce pays d’Afrique de l’Est, a déclaré dans un communiqué le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta.

Facture à plus de 140 millions

Dans un discours prévu dans le Kent (sud-est de l’Angleterre), non loin des côtes anglaises ou arrivent les migrants par bateaux, Boris Johnson doit détailler ses mesures pour «casser les structures des passeurs, intensifier les opérations dans la Manche, poursuivre plus de criminels en justice et mettre fin au commerce barbare de la misère humaine», selon Downing Street.