Grande-Bretagne : Londres retire deux statues liées à l’esclavagisme

Un ancien maire, William Beckford, et le député et philanthrope John Cass, qui se sont enrichis grâce à l’esclavage, vont être déboulonnés.

John Cass (1661-1718) était un responsable de la Royal African Company, active notamment dans le commerce des esclaves. AFP

La Cité de Londres a annoncé le retrait de son siège historique, dans le centre de la capitale britannique, de deux statues d’hommes politiques qui s’étaient enrichis grâce à l’esclavage.

«La traite des esclaves est une tache dans notre histoire, et mettre sur un piédestal ceux qui en ont profité n’est pas à la hauteur d’une ville moderne et multi-ethnique», a expliqué Caroline Addy, qui co-dirige le groupe de travail de la Cité contre le racisme. Ce groupe avait recommandé le retrait de ces statues, entériné par un vote jeudi. La Cité de Londres envisage de les remplacer par d’autres oeuvres d’art et de commander un nouveau mémorial lié à la traite des esclaves.

Les statues sont celles de William Beckford (1709-1770), un ancien lord-maire de Londres qui avait bâti sa fortune sur des plantations en Jamaïque et possédait des esclaves africains, et du marchand, député et philanthrope John Cass (1661-1718), un responsable de la Royal African Company, active notamment dans le commerce des esclaves.

Peu après de nouvelles règles

La décision intervient quelques jours après l’annonce par le gouvernement britannique de nouvelles règles prévoyant un permis et une consultation locale avant tout retrait d’une statue ou d’un monument historique, possible seulement «dans des circonstances exceptionnelles». «Nous ne pouvons et ne devrions pas essayer de réécrire ou censurer notre passé», avait justifié le ministre chargé des Communautés, Robert Jenrick. «Ce qui a été érigé durant des générations (...) ne peut pas être enlevé sur un coup de tête».

Le Royaume-Uni a été amené à s’interroger sur son passé colonial et ses symboles dans la foulée des manifestations déclenchées par la mort de l’Américain noir George Floyd, tué par un policier blanc, qui ont ravivé l’an dernier le mouvement Black Lives Matter. En juin, des manifestants avaient déboulonné la statue du marchand d’esclaves Edward Colston à Bristol (sud-ouest de l’Angleterre). Devant Westminster, un monument à Winston Churchill avait été tagué avec l’inscription «raciste».