Guerre en Ukraine : Londres sait les risques d’escalade en cas de livraison d’avions à Kiev

«Nous prenons ces décisions prudemment et après mûre réflexion. Nous sommes conscients des potentiels risques d’escalade», a assuré le porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak à la presse, interrogé sur les réticences de certains alliés occidentaux de Kiev. «Tout ce que nous faisons prend en compte les potentiels risques d’escalade, mais, une fois de plus, je voudrais souligner que c’est la Russie, et non l’Ukraine ou l’OTAN, qui provoque une escalade de la situation.»