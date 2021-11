Pêche post-Brexit : Londres salue le report des sanctions françaises

La France n’appliquera pas de sanction au moins jusqu’à jeudi, date d’une réunion entre les deux pays sur le délicat sujet de la pêche.

En dépit des sourires cordiaux au G20 et à la COP26, la partie de bras de fer post-Brexit se poursuit sur la pêche entre Boris Johnson et Emmanuel Macron qui a renoncé à appliquer des sanctions à minuit pour «donner une chance» aux discussions qui se poursuivront au moins jusqu’à jeudi.

«Les résultats ont été trop lents»

Et David Frost «se réjouit des discussions qui auront lieu à Paris jeudi», a ajouté Downing Street, signant ainsi une désescalade de la situation. Le président français a dit faire «confiance au Premier ministre britannique Boris Johnson pour prendre sérieusement» les propositions françaises et pour que les discussions débouchent sur un «résultat».

Discussions jeudi

C’est ce qui inquiétait les pêcheurs, a affirmé lundi Olivier Leprêtre, président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France (nord), dénonçant «l’attitude inadmissible des Anglais et leur non-respect des accords signés». «Les mesures de rétorsion c’est très bien, c’est la seule solution» mais «Boris Johnson ne va pas en rester là» et «au moindre problème on va avoir des bateaux détournés», a-t-il regretté.