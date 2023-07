Guerre en Ukraine: Londres sanctionne des Russes pour la «déportation» d’enfants ukrainiens

Appel à «brûler» des enfants ukrainiens

Parmi ces cibles, frappées d’interdiction de séjour au Royaume-Uni et de gels d’actifs, 11 d’entre elles sont plus précisément visées pour les «déportations d’enfants» dont sont accusées les autorités russes, qui démentent. Sont visés notamment le ministre de l’Education Sergueï Kravtsov et le journaliste Anton Krassovski, autrefois figure proche de l’opposition libérale et militant des droits LGBT+ devenu pro-pouvoir. Ce dernier avait appelé l’an dernier à l’antenne de la chaîne russe RT à «brûler» des enfants ukrainiens, ce qui lui a valu d’être démis de ses fonctions.