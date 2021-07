Royaume Uni : Londres se dote d’un nouvel arsenal anti-harcèlement

Le gouvernement britannique adopte un nouveau plan pour lutter contre la violence ordinaire faite aux femmes. Siffler une femme pourrait devenir un délit.

Le gouvernement britannique dévoile mercredi ses plans pour mieux lutter contre le harcèlement de rue et les violences faites aux femmes, une nouvelle stratégie dont les premiers échos laissent les associations du secteur «très déçues».

La nouvelle stratégie du gouvernement, élaborée après une consultation ayant récolté 180’000 témoignages, prévoit notamment la création d’une nouvelle direction nationale de la police pour garantir une meilleure prise en charge et améliorer les délais de réponse à ces crimes.

«La sécurité des femmes et des jeunes filles à travers le pays, où qu’elles se trouvent, est une priorité absolue pour moi», a déclaré dans le quotidien The Times la ministre de l’Intérieur Priti Patel, jugeant «inacceptable qu’elles soient encore victimes de harcèlement, d’abus et de violence».