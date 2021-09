Londres sévit contre les milliers de cas de greenwashing

Greenwashing : Londres sévit contre les milliers de sociétés qui se «verdissent» à tort

Le Royaume-Uni a averti lundi que les entreprises qui exagèrent leur performance environnementale pour mieux se vendre doivent revoir leur pratiques au risque d'être punies.

Faire de l'ordre

La CMA va «procéder à un examen complet» en début d’année des affirmations écologiques des compagnies britanniques, que ce soit en ligne ou en magasin, et «se tient prête à prendre des mesures contre les entreprises contrevenantes». Car «de plus en plus de gens s’interrogent sur l’impact environnemental d’un produit» avant de l’acheter, explique Andrea Coscelli, directeur général de la CMA. «Nous craignons que trop d’entreprises s’attribuent à tort des vertus écologiques, tandis que celles qui sont véritablement respectueuses de l’environnement n’ont pas la reconnaissance qu’elles méritent.»

Ne rien cacher

Mode, transports et alimentation

La CMA a précisé qu’elle se pencherait en priorité sur les secteurs les plus concernés par d’éventuelles affirmations trompeuses: textile et mode, voyage et transports, aliments et boisson ou encore produits de beauté ou de nettoyage. Si cette annonce est «positive», les entreprises «ne devraient pas attendre l’examen de la CMA pour améliorer leurs pratiques et s’assurer que leurs affirmations environnementales respectent la loi», a réagi l’association de consommateurs Which?.