Commerce : Londres signe un premier accord majeur post-Brexit avec Tokyo

Alors que d’intenses négociations se poursuivent entre Britanniques et Européens, Londres a officialisé un accord commercial bilatéral avec le Japon.

Le Royaume-Uni et le Japon ont signé vendredi à Tokyo leur accord commercial bilatéral, le premier grand traité du genre post-Brexit pour Londres. Couvrant des secteurs allant du textile aux nouvelles technologies, en passant par le fromage et des pièces automobiles, cet accord, qui avait été annoncé le 11 septembre à Londres, reproduit en grande partie l’accord UE-Japon existant, qui ne s’appliquera plus au Royaume-Uni à compter du 1er janvier.