Royaume-Uni : Londres s’inquiète de possibles postes de police chinois sur son sol 

Le gouvernement britannique a indiqué mercredi prendre «extrêmement au sérieux» la possible existence de postes de police chinois opérant sur son territoire, après des révélations de presse sur les activités d’un homme d’affaires chinois à Londres. Le journal britannique «The Times» a publié mardi un article sur Lin Ruiyou, un homme d’affaires chinois gérant une entreprise de livraison de nourriture dans l’arrondissement de Croydon, au sud de Londres, qui opèrerait également comme un poste de police chinois non déclaré.

Le journal détaille ses liens avec le Parti conservateur britannique au pouvoir et montre des photos de Lin Ruiyou posant avec les anciens Premiers ministres Boris Johnson et Theresa May. Le «Times» affirme également que l’homme d’affaires chinois est proche du Parti communiste chinois. Lin Ruiyou nie travailler pour la Chine.