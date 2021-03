Terrorisme : Londres s’inquiète des recrutements d’ados pendant le confinement

Le Royaume-Uni a observé une hausse de 7% sur un an du «volume des contenus terroristes en ligne». Selon les députés, les confinements successifs n’y seraient pas pour rien.

Le Royaume-Uni a fait état jeudi d’une hausse «inquiétante» des arrestations d’adolescents pour des délits de nature terroriste, établissant un lien entre les confinements mis en place contre le coronavirus et le recrutement des jeunes par des organisations telles que le groupe État islamique.

Devant les députés, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a relevé une hausse de 7% en décembre sur un an du «volume des contenus terroristes en ligne» et «une augmentation inquiétante de la proportion des enfants et des adolescents qui sont maintenant arrêtés pour des délits terroristes».