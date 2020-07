Tensions avec la Chine

Londres suspend son traité d’extradition avec Hong Kong

Le chef de la diplomatie britannique Dominic Raab a annoncé ce lundi suspendre l’accord d’extradition avec le territoire semi-autonome en réaction à la loi sur la sécurité adoptée par Pékin.

Dominic Raab estime que la nouvelle loi sur la sécurité est «une violation claire et sérieuse du traité sino-britannique» sur l’organisation en 1997 de la rétrocession de Hong Kong à Pékin.

Le Royaume-Uni va suspendre «immédiatement et pour une durée indéterminée» son traité d’extradition avec Hong Kong, signant une nouvelle escalade dans les tensions avec la Chine, depuis que celle-ci a imposé une loi de sécurité controversée dans cette ancienne colonie britannique.

Ces deux décisions surviennent à un moment où les relations diplomatiques entre Londres et Pékin sont au plus bas, refroidies par les critiques britanniques sur la façon dont la Chine traite sa minorité ouïghoure et la récente décision du Royaume-Uni de bannir le géant chinois des télécoms Huawei de son futur réseau 5G.