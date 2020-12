Traité de Brexit : Londres tend la main à Bruxelles

Les Britanniques vont retirer les dispositions controversées de sa loi revenant sur le traité de Brexit. Cette loi fâchait les Européens en pleines négociations sur les accords commerciaux. Boris Johnson est notamment attendu à Bruxelles.

À l’issue d’une réunion lundi à Bruxelles, le ministre britannique Michael Gove (masque clair, à dr.) et le vice-président de la Commission Maros Sefcovic (sans masque, à g.) «peuvent désormais annoncer un accord de principe sur tous les sujets, en particulier concernant le protocole sur Irlande et l’Irlande du Nord».

Londres et Bruxelles ont annoncé mardi un accord permettant le retrait des dispositions controversées d’un projet de loi britannique revenant sur le traité de Brexit, qui fâchaient les Européens en pleines négociations commerciales.

Pour Londres, le but du projet de loi était de défendre en réaction l’intégrité territoriale du Royaume-Uni en assurant la continuité des échanges entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. Le texte avait entraîné le lancement d’une procédure d’infraction par Bruxelles.

Droit de regard

A l’issue d’une réunion lundi à Bruxelles, le ministre britannique Michael Gove, chargé de la coordination de l’activité gouvernementale, et le vice-président de la Commission Maros Sefcovic «peuvent désormais annoncer un accord de principe sur tous les sujets, en particulier concernant le protocole sur Irlande et l’Irlande du Nord», indiquent-ils dans un communiqué commun.

Le gouvernement britannique va donc retirer les articles controversés de sa loi, qui privaient Bruxelles d’un droit de regard sur certaines dispositions particulières adoptées pour l’Irlande du Nord concernant les aides publiques et les déclarations de douanes à remplir pour les biens circulant entre la province britannique et la Grand-Bretagne, est-il précisé.

«Développement positif»

«J’espère que cela pourra également fournir en partie l’élan positif nécessaire pour instiller la confiance et permettre des progrès dans le contexte plus large des négociations sur les futures relations (entre le Royaume-Uni et l’UE)", a déclaré Simon Coveney dans un communiqué.