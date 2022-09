Londres va appeler retraités et volontaires pour le système de santé

Royaume-Uni : Londres va appeler d’urgence retraités et volontaires pour le système de santé

Le gouvernement britannique entend aussi donner davantage de pouvoir aux pharmacies, dans le cadre d’un plan pour soulager le service de santé, à la peine après des années d’austérité et le Covid.

Baptisé «Notre plan pour les patients», le paquet de mesures présentées jeudi, a pour but de faciliter l’accès aux soins, en particulier cet hiver, avec l’objectif que les patients puissent obtenir un rendez-vous chez leur médecin généraliste «dans un délai de deux semaines».

Délais considérables pour obtenir un rendez-vous chez le médecin, listes d’attente sans fin pour subir une opération à l’hôpital, ambulances qui mettent trop de temps à arriver en cas d’urgence, le service gratuit de santé (NHS), institution adorée des Britanniques depuis sa création, en 1948, est au bord de la rupture. Pressée d’agir durant sa campagne, la nouvelle Première ministre Liz Truss en a fait une des trois priorités de son gouvernement, avec le soutien à la croissance économique et la lutte contre la crise énergétique.

Baptisé «Notre plan pour les patients», le paquet de mesures présentées jeudi a pour but de faciliter l’accès aux soins, en particulier cet hiver, avec l’objectif que les patients puissent obtenir un rendez-vous chez leur médecin généraliste «dans un délai de deux semaines», et «le jour même» pour les cas les plus urgents, a promis la ministre de la Santé, Thérèse Coffey, devant la Chambre des communes.