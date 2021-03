Europe : Londres va augmenter son arsenal nucléaire, une première depuis la Guerre froide

Le Premier ministre Boris Johnson annoncera mardi que le Royaume-Uni relèvera de «plus de 40%» le plafond des ogives nucléaires qu’il est autorisé à stocker, ont révélé lundi soir deux médias britanniques.

D’après le « Guardian » et le « Sun », qui ont pu consulter ce document d’une centaine de pages, le gouvernement prévoit de relever à 260 le nombre maximal d’ogives que le pays est autorisé à stocker, après s’être précédemment engagé à réduire son stock à 180 ogives d’ici le milieu des années 2020. Selon les médias britanniques, Downing Street invoque une «panoplie croissante de menaces technologiques et doctrinales» pour justifier ce changement de cap, inédit depuis la Guerre froide.

Le rapport met en effet en garde contre la «possibilité réaliste» qu’un groupe terroriste «réussisse à lancer une attaque CBRN [chimique, biologique, radiologique ou nucléaire] d’ici 2030», mais aussi contre la «menace active» et le «challenge systémique» que représentent respectivement la Russie et la Chine. «Une dissuasion nucléaire minimale, crédible et indépendante, affectée à la défense de l’OTAN, reste essentielle pour garantir notre sécurité», explique le rapport.

Nouvelle course à l’armement

Le groupe Campaign for nuclear disarmament (CND) y voit un «premier pas vers une nouvelle course à l’armement nucléaire», qualifiant la décision du Royaume-Uni d'«énorme provocation sur la scène mondiale». «Alors que le monde se débat avec la pandémie et le chaos climatique, il est incroyable que notre gouvernement choisisse d’augmenter l’arsenal nucléaire britannique», a souligné sa secrétaire générale Kate Hudson, pour qui «attiser les tensions mondiales et gaspiller nos ressources est une approche irresponsable et potentiellement désastreuse».