Londres va élargir ses trottoirs pour freiner la contagion

Bernard 07.05.2020 à 05:00 Ça devient vraiment ridicule, cet histoire de covid19 est mis à toutes les sauces, et sera systématiquement utilisé pour des interdits ,manipuler les gens, instaurer de nouvelles lois et nous enlever petit à petit nos libertés. Le nouvel ordre mondial a réussi par la peur à prendre les peuples en otage et contrôler nos vies

Catherine B 07.05.2020 à 05:16 Plus débile c'est pas possible, y cherchent quoi ? Distance humaine à vie ? Dans peu de temps ils vont instaurer des horaires pour sortir, on devra pointer ? J'ose même pas imaginer cet hiver quand la grippe saisonnière reviendra, qu'on nous dira juste histoire de relancer la peur et panique qu'en fait ces le covid19, histoire d'obliger un nouveau confinement et interdire les fêtes de Noël. C'est peut-être le moment que les moutons se réveillent