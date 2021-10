Brexit : Londres va encore durcir le ton sur l’Irlande du Nord

Le gouvernement britannique «lancera un avertissement à l’UE au sujet du protocole nord-irlandais» lors d’un discours lundi à la conférence du Parti conservateur.

Dans un discours qu’il doit prononcer lundi à la conférence du Parti conservateur à Manchester (nord-ouest de l’Angleterre), le secrétaire d’État en charge du dossier, David Frost, «lancera un avertissement à l’UE au sujet du protocole nord-irlandais», selon un communiqué de la formation au pouvoir. Il préviendra «que le protocole sape désormais l’accord de paix du Vendredi saint et que le seuil est atteint pour le recours à l’article 16», a-t-on ajouté de même source.

Vives tensions

Pour éviter le retour d’une frontière entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande, et ainsi préserver la paix, le protocole nord-irlandais âprement négocié dans le cadre du Brexit crée de fait une frontière douanière entre la province britannique, qui bénéficie toujours du marché unique européen, et l’île de Grande-Bretagne.