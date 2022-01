Tensions en Ukraine : Londres va proposer à l’Otan un déploiement «majeur» de troupes

Boris Johnson souhaite doubler le contingent britannique (1150 soldats) actuellement déployés en Europe de l’Est pour envoyer «un message clair au Kremlin».

«Tragédie pour toute l’Europe»

«J’ai donné l’ordre à nos forces armées de se préparer à déployer des troupes en Europe la semaine prochaine, de manière à être en mesure d’apporter un soutien terrestre, aérien et naval à nos alliés de l’Otan», a souligné Boris Johnson. Si le président russe Vladimir Poutine devait choisir la voie «de l’effusion de sang et de la destruction» en Ukraine, il s’agirait d’une tragédie pour toute l’Europe», a-t-il ajouté. «L’Ukraine doit demeurer libre de choisir elle-même son avenir».

Le chef du gouvernement britannique doit également faire un déplacement dans la région dans les jours qui viennent. Les relations entre la Russie et l’Occident ont atteint leur point le plus bas depuis la Guerre froide.

«Concrétiser le soutien» britannique

Le déploiement envisagé de navires de guerre, d’avions de combat et de troupes au sol permettra de renforcer les défenses de l’Otan et de «concrétiser le soutien du Royaume-Uni à ses partenaires nordiques et baltiques», selon les services du premier ministre. Quelque 900 soldats britanniques sont déjà déployés en Estonie et une centaine sont en Ukraine, dans le cadre d’une mission de formation qui a débuté en 2015.