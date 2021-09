Irlande du Nord : Londres veut prolonger la période de grâce sur les contrôles douaniers

Londres espère toujours renégocier l’accord avec l’UE connu sous le nom de protocole nord-irlandais, mais se heurte toujours au refus de l’Union européenne.

Mais cela perturbe les approvisionnements du territoire et sème la colère dans la communauté unioniste attachée au maintien au sein du Royaume-Uni. Dans une déclaration lundi, le ministre du Brexit David Frost a déclaré que le gouvernement britannique va «continuer à maintenir le protocole sur sa base actuelle. Cela inclut les périodes de grâce et les souplesses actuellement en vigueur».

Éviter une frontière

Londres demande que les biens britanniques destinés à la province et non au marché européen puissent y accéder «presque» sans contrôles douaniers. Il souhaite aussi que ses normes, et non seulement celles de l’UE, y soient acceptées afin que les marchandises circulent sans entrave. L’UE a toujours rejeté de telles mesures, y voyant un danger pour l’intégrité de son propre marché faute de frontière physique et de contrôle entre l’Irlande du Nord et l’Irlande, au sud.