Coronavirus : Londres vient en aide aux pays en développement

Le Royaume-Uni a récolté un milliard de dollars auprès de ses alliés pour mettre le «vaccin contre le coronavirus à disposition des pays vulnérables».

Cette somme récoltée notamment auprès du Canada, de l’Allemagne et du Japon, ajoutée aux 548 millions de livres (660 millions de francs) de Londres – qui avait promis de verser une livre tous les 4 dollars récoltés-, «permettra de distribuer cette année un milliard de doses de vaccins contre le coronavirus dans 92 pays en développement», a précisé le ministère dans un communiqué.

Visite virtuelle d’António Guterres

«En cette période de nouveaux bouleversements mondiaux, je suis honoré de me rendre virtuellement au Royaume-Uni pour marquer cette occasion», a déclaré dans un communiqué António Guterres, venu «renouveler notre cause qui consiste à surmonter ensemble les défis mondiaux et célébrer un pays qui a joué un rôle déterminant dans la création des Nations Unies».