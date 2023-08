Crise migratoire: Londres vise les contenus incitant les migrants à venir

Plus de 45’000 migrants sont arrivés au Royaume-Uni en 2022 en traversant la Manche à bord de petites embarcations.

Le partenariat annoncé entre l’agence de lutte contre la criminalité (NCA) et Meta, TikTok et X (ex-Twitter) vise à éloigner les migrants des contenus de passeurs incitant à la périlleuse traversée dans l’un des détroits les plus fréquentés au monde, théâtre de naufrages mortels.