Même si les frontières sont ouvertes, les autorités suisses déconseillent fortement de voyager et les mesures draconiennes de certains pays peuvent être décourageantes. S ’évader et rêver reste toutefois possible , selon le Lonely Planet. Le célèbre guide de voyage vient de sortir un livre en format PDF gratuit , «500 façons de voyager dans son canapé».

C’est une façon de ne pas sombrer dans la morosité et de continuer d’apprendre sur le monde. En 128 pages, il regroupe les plus belles œuvres du cinéma, de la littérature et de la musique liées au voyage. On y trouve d es aventuriers comme «Michel Strogoff» d e Jules Verne et «Le chercheur d’or» de J.M.G. Le Clézio. Il y a aussi les plus beaux paysages transposés sur grand écran comme dans «Into the Wild», «Little Miss Sunshine» et «Easy Rider».