Russie : L’ONG Memorial est menacée de liquidation

L’organisation spécialisée dans la documentation des crimes staliniens et la protection des droits humains est dans le collimateur de Moscou.

Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, a exigé la fin de «poursuites ayant des motivations politiques». AFP

L’inquiétude grandissait vendredi face à la menace de liquidation judiciaire de l’ONG Memorial, la plus respectée de Russie, une annonce qui a choqué une société civile déjà sous pression et suscité des condamnations européennes.

Spécialisée dans la documentation des crimes staliniens et la protection des droits humains, l’association est accusée par le Parquet russe d’avoir violé une loi controversée sur les «agents de l’étranger» mais aussi, plus grave encore, d’avoir défendu les activités de groupes jugés «terroristes et extrémistes».

Cette menace est vécue comme un nouveau coup dur porté aux défenseurs des droits en Russie. Ces derniers mois, nombre de médias indépendants et d’ONG russes ont été soumis à des intimidations croissantes, souvent contraints de fermer, dans la foulée de l’emprisonnement de l’opposant Alexeï Navalny et de la liquidation de son mouvement.

Un «coup dévastateur»

L’éventualité de la dissolution de Memorial, qui jouit d’un grand prestige à l’étranger, a rapidement soulevé des préoccupations chez les Occidentaux. La secrétaire du Conseil de l’Europe, un organe dont fait partie la Cour européenne des droits de l’homme à laquelle la Russie est soumise, a demandé vendredi au Parquet russe de reconsidérer sa décision.

La dissolution de Memorial serait «un nouveau coup dévastateur» pour la société civile russe, a estimé Marija Pejcinovic Buric, la secrétaire générale de cette organisation. Le ministère français des Affaires étrangères a dit suivre «avec une grande préoccupation la situation de l’ONG Memorial, dont le travail remarquable et respecté de recherche historique, d’éducation et de défense des droits de l’Homme a grandement contribué à la réconciliation des mémoires en Russie depuis plus de 30 ans».

Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, a exigé la fin de «poursuites ayant des motivations politiques», tandis que l’ONG Amnesty International a dénoncé une tentative d’«effacer les crimes passés» de l’État russe. Symbole de la Perestroïka, l’ONG Memorial, créée en 1989 par des dissidents dont le Prix Nobel de la paix Andreï Sakharov, s’est d’abord concentrée sur la documentation des exécutions staliniennes et du Goulag, avant d’étendre ses activités à la protection des droits humains et des prisonniers politiques.

Ses employés subissent de longue date des pressions, notamment dans le Caucase. En 2009, Natalia Estemirova, qui faisait partie de son personnel, avait même été assassinée en Tchétchénie. Plus récemment, en septembre 2020, l’un de ses historiens, Iouri Dmitriev, qui faisait des recherches sur la Terreur stalinienne en Carélie (nord-ouest), a été condamné à 13 ans de prison dans une affaire qualifiée de coup monté.

Accusé de «justification» du terrorisme

En 2014 et 2016, le centre pour les droits humains de Memorial, puis son entité internationale, ont été successivement reconnus par les autorités russes comme étant des «agents de l’étranger». Ce label oblige les organisations, médias ou personnes concernées à faire connaître ce statut dans toutes leurs publications, y compris sur les réseaux sociaux, et à se plier à de fastidieuses démarches administratives. C’est en particulier sur la base de cette loi que le Parquet russe a demandé la dissolution de Memorial, arguant que l’ONG avait «systématiquement» violé ces obligations.

Vendredi, le centre pour les droits humains de Memorial a par ailleurs affirmé avoir reçu une plainte du Parquet de Moscou qui l’accuse également de justifier les activités d’organisations «terroristes et extrémistes». Selon le Parquet, cité par Memorial, l’association a montré des «signes linguistiques et psychologiques de justification» d’activités «extrémistes» et «terroristes» en incluant dans sa liste de prisonniers politiques les noms de membres présumés de cinq organisations interdites en Russie, notamment de trois groupes islamistes.

L’ONG a qualifié ces accusations d’«absurdes», disant préciser clairement dans cette liste qu’elle ne soutient pas les opinions des personnes qui y sont présentes. La justice russe doit étudier les 23 et 25 novembre les recours, respectivement du Parquet de Moscou et du Parquet général russe, qui tous deux demandent la dissolution des entités de l’ONG.

Si le porte-parole du Kremlin s’est refusé vendredi à commenter l’affaire, un organe consultatif de la présidence russe, le Conseil pour les droits humains, a jugé que la dissolution de l’ONG serait «disproportionnée» et «injuste» et assuré qu’il allait agir pour éviter une telle mesure.